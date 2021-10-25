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Украина экспортировала курятины на более 500 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 13264 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В январе-сентябре Украина экспортировала мяса и съедобных субпродуктов птицы на 503 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, сообщает УНН.

Украина экспортировала курятины на более 500 миллионов долларов

Детали

Только в сентябре экспорт украинской курятины составил 62 млн долл.

Главными покупателями украинской птицы за рубежом с начала года были Саудовская Аравия (135 млн долларов), Нидерланды (95 млн долларов) и Словакия (28 млн долларов).

В то же время за 9 месяцев Украина импортировала курятины только на 41 млн долл. В частности, в сентябре - на 6 млн долл.

Экспорт курятины Украины превышает импорт в 12 раз (в денежном измерении).

По теме

Накануне крупнейший производитель и экспортер курятины - компания МХП - обнародовала операционные результаты, где сообщила об увеличении экспорта. За 9 месяцев 2021 года компания поставила за рубеж 300 тысяч тонн курятины, что на 8% больше, чем в прошлом году.

Справка УНН

МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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