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Україна експортувала 17 млн тонн зернових

Україна експортувала 17 млн тонн зернових

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. З початку поточного маркетингового року Україна експортувала 17,08 млн тонн зернових культур, зокрема, 9,8 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 5,5 млн тонн, фуражної – 4,4 млн тонн), ячменю – 3,6 млн тонн, кукурудзи – 3,1 млн тонн. Такі дані наводить Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби, передає УНН.

За аналогічний період минулого маркетингового року було експортовано майже 18 млн тонн зернових, зокрема майже 10 млн тонн пшениці (у тому числі продовольчої – понад 5,3 млн тонн та фуражної пшениці 4,5 млн тонн), ячменю – 4 млн тонн, кукурудзи – 3,8 млн тонн).

Також у рамках поточного маркетингового року було експортовано майже 2,7 млн тонн олійних культур, у тому числі: ріпаку – 1,8 млн тонн, сої – 0,8 млн тонн. Станом на аналогічну дату минулого року експорт олійних становив понад 1,6 млн тонн (в тому числі ріпаку – майже 0,8 млн тонн, сої – 0,8 млн тонн).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна експортувала понад 15,3 млн тонн зернових

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