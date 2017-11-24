Украина экспортировала 17 млн тонн зерновых
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала 17,08 млн тонн зерновых культур, в частности, 9,8 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 5,5 млн тонн, фуражной - 4,4 млн тонн), ячменя - 3,6 млн тонн, кукурузы - 3,1 млн тонн. Такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Держпродспоживслужбы, передает УНН.
За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 18 млн тонн зерновых, в том числе почти 10 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 5,3 млн тонн и фуражной пшеницы 4,5 млн тонн), ячменя - 4 млн тонн, кукурузы - 3,8 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 2,7 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,8 млн тонн, сои - 0,8 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 1,6 млн тонн (в том числе рапса - почти 0,8 млн тонн, сои - 0,8 млн тонн).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина экспортировала более 15,3 млн тонн зерновых