Украина экспортировала 17 млн ​​тонн зерновых

За аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано почти 18 млн тонн зерновых, в том числе почти 10 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной - более 5,3 млн тонн и фуражной пшеницы 4,5 млн тонн), ячменя - 4 млн тонн, кукурузы - 3,8 млн тонн).

Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано почти 2,7 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса - 1,8 млн тонн, сои - 0,8 млн тонн. По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 1,6 млн тонн (в том числе рапса - почти 0,8 млн тонн, сои - 0,8 млн тонн).

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