Україна долучиться до платформи ЮНЕСКО з обміну інформацією про коронавірус

КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна долучиться до відкритої платформи з обміну досвідом, зокрема науковою інформацією, з боротьби та подолання наслідків пандемії COVID-19. Така платформа буде створена під егідою ЮНЕСКО. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, який 30 березня взяв участь у віртуальному міністерському діалозі щодо COVID-19 та відкритої науки, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.