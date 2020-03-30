Україна долучиться до платформи ЮНЕСКО з обміну інформацією про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Україна долучиться до відкритої платформи з обміну досвідом, зокрема науковою інформацією, з боротьби та подолання наслідків пандемії COVID-19. Така платформа буде створена під егідою ЮНЕСКО. Про це повідомив перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович, який 30 березня взяв участь у віртуальному міністерському діалозі щодо COVID-19 та відкритої науки, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
Загалом, за даними МОН, в інтернет-конференції були представлені понад 170 країн.
“Сьогодні під егідою ЮНЕСКО відбувся старт загальносвітового діалогу з проблематики COVID-19 з точки зору науки. Йдеться про об'єднання зусиль вчених усіх країн для подолання пандемії коронавірусу та її наслідків на принципах відкритої науки”, – розповів Полюхович.
Він пояснив, що буде створена єдина платформа, де триватиме обмін науковими даними, ініціативами та інноваціями у сфері індивідуального захисту, лікування, моніторингу та прогнозування поширення вірусу. Вона матиме й блок з подолання соціальних та економічних наслідків, зокрема продовження освітнього процесу.
“Прийняття політичних рішень для подолання пандемії коронавірусу неможливе без врахування професійної експертної думки наукової спільноти. Про це сьогодні було особливо наголошено на високому міжнародному рівні. Інвестиції в науку необхідні навіть в умовах економічної кризи. Це був сигнал для урядів усіх країн, і я робитиму все можливе, щоб його почули в Україні”, – зазначив Полюхович.
Нагадаємо, навчальний рік в Україні закінчиться 1 липня. До цього часу, в травні або червні, учні повернуться до школи доопрацьовувати пропущений матеріал.