Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену информацией о коронавирусе

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина присоединится к открытой платформе по обмену опытом, в частности научной информации, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19. Такая платформа будет создана под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который 30 марта принял участие в виртуальном министерском диалоге по COVID-19 и открытой науке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.