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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 88194 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100967 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103109 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102317 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110507 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99937 просмотра

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Эксклюзив
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4 марта, 15:53 • 131441 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130416 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену информацией о коронавирусе

Украина присоединится к платформе ЮНЕСКО по обмену информацией о коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 10126 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Украина присоединится к открытой платформе по обмену опытом, в частности научной информации, по борьбе и преодолению последствий пандемии COVID-19. Такая платформа будет создана под эгидой ЮНЕСКО. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович, который 30 марта принял участие в виртуальном министерском диалоге по COVID-19 и открытой науке, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

Всего, по данным МОН, в интернет-конференции были представлены более 170 стран.

"Сегодня под эгидой ЮНЕСКО состоялся старт общемирового диалога по проблематике COVID-19 с точки зрения науки. Речь идет об объединении усилий ученых всех стран для преодоления пандемии коронавируса и ее последствий на принципах открытой науки", - рассказал Полюхович.

Он пояснил, что будет создана единая платформа, где будет проходить обмен научными данными, инициативами и инновациями в сфере индивидуальной защиты, лечения, мониторинга и прогнозирования распространения вируса. Она будет иметь и блок по преодолению социальных и экономических последствий, в частности продолжение образовательного процесса.

"Принятие политических решений для преодоления пандемии коронавируса невозможно без учета профессионального экспертного мнения научного сообщества. Об этом сегодня было особенно отмечено на высоком международном уровне. Инвестиции в науку необходимы даже в условиях экономического кризиса. Это был сигнал для правительств всех стран, и я буду делать все возможное, чтобы его услышали в Украине", - отметил Полюхович.

Напомним, учебный год в Украине закончится 1 июля. К этому времени, в мае или июне, ученики вернутся в школу дорабатывать пропущенный материал.

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