Україна долучить до позову проти РФ матеріали про пошкодження в Авдіївці – П.Жебрівський
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Місцева влада документує всі пошкодження в Авдіївці, щоб у подальшому долучити матеріали до справи проти Росії. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передає УНН.
"Ретельно документуємо усі пошкодження в Авдіївці, щоб потім, у міжнародному трибуналі, долучити ці матеріали до справи про компенсацію Росією наслідків її діяльності на нашій землі. Усе згідно із міжнародним законодавством",- написав П.Жебрівський
При цьому, за його словами Росія має компенсувати усі збитки, нанесені Україні.
"Рашистські "відпускники" та "трактористи" повинні чітко знати, за усю ту безтяму, що вони натворять в Україні, їхні діти і вони самі у старості будуть розплачуватися",- уточнив П.Жебрівський.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що Україна доповнить позов проти Російської Федерації, який вона подала в Міжнародний суд ООН в Гаазі 16 січня 2017 року, новими фактами порушень прав людини, які зараз відбуваються в Авдіївці.
Нагадаємо, Україна 16 січня подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України. Позов подано в рамках Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.