Украина приобщит к иску против РФ материалы о повреждении в Авдеевке - П.Жебривский
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Местные власти документируют все повреждения в Авдеевке, чтобы в дальнейшем включить материалы к делу против России. Об этом на своей странице в Facebook написал Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает УНН.
"Тщательно документируем все повреждения в Авдеевке, чтобы потом, в международном трибунале, приобщить эти материалы к делу о компенсации Россией последствий ее деятельности на нашей земле. Все по международному законодательству", - написал П.Жебривский
При этом, по его словам Россия должна компенсировать все убытки, нанесенные Украине.
"Рашистские "отпускники" и "трактористы" должны четко знать, за всю ту безтяму, что они натворят в Украине, их дети и они сами в старости будут расплачиваться", - уточнил П.Жебривский.
Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина дополнит иск против Российской Федерации, который она подала в Международный суд ООН в Гааге 16 января 2017 года, новыми фактами нарушений прав человека, которые сейчас происходят в Авдеевке.
Напомним, Украина 16 января подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.