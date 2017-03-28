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Україна, Данія і Польща засудили візит президента ПАРЄ з російськими депутатами до Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Члени Парламентської асамблеї Ради Європи від України, Данії та Польщі засудили нещодавній візит до голови ПАРЄ та членів ЄП разом з представниками російської думи до Сирії. Відповідну заяву представників цих країн оприлюднив на своїй сторінці у Facebook голова української делегації Володимир Ар'єв, передає УНН.

“Ми, що нижче підписалися, члени Парламентської асамблеї Ради Європи, висловлюємо нашу глибоку стурбованість у зв’язку з повідомленнями ЗМІ про недавній візит до Сирії делегації, начебто „на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи, іспанським сенатором, паном Педро Аграмунтом“ та рядом інших членів європейського парламенту, в компанії впливових осіб Державної Думи Російської Федерації”, — йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим делегації нагадали Резолюцію ПАРЄ 1878 (2012), рекомендацію 2026 (2013) про ситуацію в Сирії а також нещодавню резолюцію 2138 (2016) та рекомендацію 2096 (2016) про ситуацію в Алеппо.

“У зв’язку з цим ми нагадуємо Резолюцію ПАРЄ 1878 (2012), Рекомендацію 2026 (2013) про ситуацію в Сирії а також нещодавню Резолюцію 2138 (2016) та Рекомендацію 2096 (2016) про ситуацію в Алеппо, які рішуче засуджують грубі та систематичні порушення прав людини, збільшення кількості злочинів проти людяності, скоєних сирійськими військовими та силами національної безпеки, таких, як застосування сили проти цивільних осіб, страти, вбивства і переслідування протестуючих, тортури і сексуальне насильство, в тому числі і по відношенню до дітей. Асамблея в рівній мірі засуджує напад на цивільних осіб та інші злочини скоєні у Алеппо, в тому числі трагічне становище дітей, які не отримали гуманітарну допомогу ООН, ситуацію, в якій багато шкіл і лікарень постраждали від російських і сирійських повітряних бомбардувань внаслідок яких багато людей, і в тому числі дітей, загинуло”, — йдеться в заяві.

Делегації цих країн в ПАРЄ заявили, що повністю відокремлюють себе від вищезгаданого візиту до Сирії і закликають Парламентську асамблею публічно і однозначно сповістити громадськість про те, що цей візит не було санкціоновано Парламентською Асамблеєю.

“Ми шкодуємо, також, що здійснюються спроби використовувати цей візит як послання підтримки сирійської диктатури, яку ми вважаємо відповідальною за військові злочини. Ми твердо переконані в тому, що на тлі звинувачень у корупції в Парламентській асамблеї, візит, організований російськими парламентаріями, за нез’ясованих з фінансової точки зору обставин, і представлений під егідою ПАРЄ, може ще більше зашкодити авторитету Асамблеї та підірвати довіру європейських громадян в цьому загальноєвропейському міжпарламентському форумі”, — наголошується в заяві.

Представником від України є голова делегації Володимир Ар’єв, Данії — голова делегації Майкл Ааструп Йенсен, Польщі — голова делегації Влодзімеж Бернацкі.

Також додається, що заява залишається відкритою для приєднання інших делегацій в ПАРЄ.

Як повідомляв УНН, за словами голови української делегації в ПАРЄ Володимира Ар’єва, делегати Парламентської асамблеї Ради Європи шоковані візитом свого президента Педро Аграмунта до Сирії на запрошення російських депутатів.

Зазначимо, російські ЗМІ повідомляли, депутати Держдуми РФ разом з членами Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і її головою Педро Аграмунтом прибули до Сирії. З європейської сторони, за даними росЗМІ, до делегації увійшли близько 10 парламентаріїв з Іспанії, Італії, Чехії, Сербії та Бельгії.

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