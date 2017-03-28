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Украина, Дания и Польша осудили визит президента ПАСЕ с российскими депутатами в Сирию

Украина, Дания и Польша осудили визит президента ПАСЕ с российскими депутатами в Сирию

Киев • УНН

 • 10425 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы от Украины, Дании и Польши осудили недавний визит к председателю ПАСЕ и членов ЕП вместе с представителями российской думы в Сирию. Соответствующее заявление представителей этих стран обнародовал на своей странице в Facebook глава украинской делегации Владимир Арьев, передает УНН.

“Мы, нижеподписавшиеся, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, выражаем нашу глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о недавнем визите в Сирию делегации, вроде как „во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, испанским сенатором, господином Педро Аграмунтом“ и рядом других членов европейского парламента, в компании влиятельных лиц Государственной Думы Российской Федерации”, — говорится в заявлении.

В связи с этим делегации напомнили Резолюцию ПАСЕ 1878 (2012), рекомендации 2026 (2013) о ситуации в Сирии а также недавнюю резолюцию 2138 (2016) и рекомендацию 2096 (2016) о ситуации в Алеппо.

“В связи с этим мы напоминаем Резолюцию ПАСЕ 1878 (2012), Рекомендации 2026 (2013) о ситуации в Сирии а также недавнюю резолюцию 2138 (2016) и Рекомендацию 2096 (2016) о ситуации в Алеппо, которые решительно осуждают грубые и систематические нарушения прав человека, увеличение количества преступлений против человечности, совершенных сирийскими военными и силами национальной безопасности, таких, как применение силы против гражданских лиц, казни, убийства и преследования протестующих, пытки и сексуальное насилие, в том числе и по отношению к детям. Ассамблея в равной степени осуждает нападение на гражданских лиц и другие преступления, совершенные в Алеппо, в том числе трагическое положение детей, не получивших гуманитарную помощь ООН, ситуацию, в которой много школ и больниц пострадавших от российских и сирийских воздушных бомбардировок в результате которых многие, и в том числе детей, погибли”, — говорится в заявлении.

Делегации этих стран в ПАСЕ заявили, что полностью отделяют себя от вышеупомянутого визита в Сирию и призывают Парламентскую ассамблею публично и однозначно известить общественность о том, что этот визит не было санкционировано Парламентской Ассамблеей.

“Мы сожалеем также, что предпринимаются попытки использовать этот визит как послание поддержки сирийской диктатуры, которую мы считаем ответственным за военные преступления. Мы твердо убеждены в том, что на фоне обвинений в коррупции в Парламентской ассамблее, визит, организованный российскими парламентариями, при невыясненных с финансовой точки зрения обстоятельств, и представлен под эгидой ПАСЕ, может еще больше навредить авторитету Ассамблеи и подорвать доверие европейских граждан в этом общеевропейском межпарламентском форуме”, — отмечается в заявлении.

Представителем от Украины является глава делегации Владимир Арьев, Дании — председатель делегации Майкл Ааструп Йенсен, Польше — глава делегации Влодзимеж Бернацкий.

Также добавляется, что заявление остается открытым для присоединения других делегаций в ПАСЕ.

Как сообщал УНН, по словам главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева, делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы шокированы визитом своего президента Педро Аграмунт в Сирию по приглашению российских депутатов.

Отметим, российские СМИ сообщали, депутаты Госдумы РФ вместе с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и его председателем Педро Аграмунт прибыли в Сирию. С европейской стороны, по данным росЗМИ, в делегацию вошли около 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

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