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Україна буде закликати не визнавати вибори президента РФ, якщо вони пройдуть в Криму - Парубій

Україна буде закликати не визнавати вибори президента РФ, якщо вони пройдуть в Криму - Парубій

Київ • УНН

 • 6667 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна буде закликати світ не визнавати вибори президента РФ, у випадку проведення виборчого процесу на території окупованого Криму. Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.

"Готуються заяви, щоб у випадку проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, щоб не визнавати вибори і не визнавати легітимність президента РФ, вибори якого пройшли в нелегітимний спосіб. Путін і РФ намагаються все зробити, щоб вилучити питання Криму з порядку денного", - заявив А.Парубій.

Він додав, що після проведення виборів, на його переконання, буде відповідна реакція українського парламенту.

Нагадаємо, А.Парубій підписав постанову - звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України - у Криму та місті Севастополі.

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