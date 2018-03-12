Україна буде закликати не визнавати вибори президента РФ, якщо вони пройдуть в Криму - Парубій
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Україна буде закликати світ не визнавати вибори президента РФ, у випадку проведення виборчого процесу на території окупованого Криму. Про це під час брифінгу заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає УНН.
"Готуються заяви, щоб у випадку проведення виборів президента РФ на території окупованого Криму, щоб не визнавати вибори і не визнавати легітимність президента РФ, вибори якого пройшли в нелегітимний спосіб. Путін і РФ намагаються все зробити, щоб вилучити питання Криму з порядку денного", - заявив А.Парубій.
Він додав, що після проведення виборів, на його переконання, буде відповідна реакція українського парламенту.
Нагадаємо, А.Парубій підписав постанову - звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України - у Криму та місті Севастополі.