Украина будет призывать не признавать выборы президента РФ, если они пройдут в Крыму - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Украина будет призывать мир не признавать выборы президента РФ, в случае проведения избирательного процесса на территории оккупированного Крыма. Об этом во время брифинга заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.
"Готовятся заявления, чтобы в случае проведения выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма, чтобы не признавать выборы и не признавать легитимность президента РФ, выборы которого прошли нелегитимным способом. Путин и РФ пытаются сделать все, чтобы изъять вопрос Крыма с повестки дня", - заявил А.Парубий.
Он добавил, что после проведения выборов, по его убеждению, будет соответствующая реакция украинского парламента.
Напомним, А.Парубий подписал постановление - обращение ВРУ к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - в Крыму и Севастополе.