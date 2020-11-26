Україна буде ініціювати зміни у протокол УЄФА “Повернення до гри”, - Павелко

Зміни потрібні, зокрема, в частині визначення строків, які надаються національним асоціаціям на формування нового складу збірної у випадку переведення команди на карантин.

"На найближчому засіданні Виконкому УЄФА, яке відбудеться на початку грудня, запропоную колегам затвердити в протоколі “Повернення до гри” строк не менше 48 годин — на формування нової збірної в разі, якщо команда проводить матч на виїзді, і не менше 24 годин — якщо вдома. Такі часові рамки дозволили б нам організувати та привезти нову збірну в Люцерн на матч зі Швейцарією. Натомість провести таку заміну лише за добу, як нам пропонували, неможливо з об’єктивних, незалежних від УАФ причин. Сподіваюсь на підтримку ініціативи УАФ у Виконкомі УЄФА", - зазначив президент УАФ.

Нагадаємо, матч 6-го туру Ліги націй "Швейцарія - Україна" був запланований на 17 листопада у місті Люцерн. Гра не відбулася за рішенням місцевої влади, тому як "ковід"-тести за день до поєдинку показали позитивні результати у трьох українських гравців збірної. Провести повторний тест їм та іншим футболістам української команди санітарний лікар швейцарського кантону Люцерна відмовився. Натомість помістив усю нашу збірну на карантин.

18 листопада у проханні протестувати гравців збірної України швейцарці знову відмовили, як і не дозволили вийти на поле здоровим футболістам. Таких у команді Шевченка було 13 осіб. Після повернення до Києва, гравці й представники делегації УАФ пройшли тестування на "ковід" у сертифікованій УЄФА лабораторії. І всі без винятку отримали негативні результати.

25 листопада, Апеляційний комітет УЄФА вирішив визнати, що матч "Швейцарія — Україна" не відбувся з вини збірної України з футболу та зарахував їй технічну поразку з рахунком 0:3.

В УАФ уже заявили про наміри оскаржити рішення УЄФА у Спортивному арбітражному суді в м. Лозанна.