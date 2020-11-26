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Украина будет инициировать изменения в протокол УЕФА "Возвращение к игре", - Павелко

Украина будет инициировать изменения в протокол УЕФА "Возвращение к игре", - Павелко

Киев  •  УНН

 • 12232 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. История с отменой матча Швейцария - Украина продемонстрировала, что протокол УЕФА "Возвращение к игре" требует серьезных изменений и дополнений. Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Павелко, передает УНН.

Изменения нужны, в частности, в части определения сроков, предоставляемых национальным ассоциациям на формирование нового состава сборной в случае перевода команды на карантин.

“На ближайшем заседании исполкома УЕФА, которое состоится в начале декабря, предложу коллегам утвердить в протоколе „Возвращение к игре“ срок не менее 48 часов — на формирование новой сборной в случае, если команда проводит матч на выезде, и не менее 24 часов — если дома. Такие временные рамки позволили бы нам организовать и привести новую сборную в Люцерн на матч со Швейцарией. Зато провести такую замену всего за сутки, как нам предлагали, невозможно по объективным, не зависящим от УАФ причин. Надеюсь на поддержку инициативы УАФ в Исполкоме УЕФА”, — отметил президент УАФ.

Напомним, матч 6-го тура Лиги наций “Швейцария — Украина” был запланирован на 17 ноября в городе Люцерн. Игра не состоялась по решению местных властей, так как “ковид”-тесты за день до поединка показали положительные результаты у трех украинских игроков сборной. Провести повторный тест им и другим футболистам украинской команды санитарный врач швейцарского кантона Люцерн отказался. Зато поместил всю нашу сборную на карантин.

18 ноября в просьбе протестировать игроков сборной Украины швейцарцы снова отказали, как и не позволили выйти на поле здоровым футболистам. Таких в команде Шевченко было 13 человек. По возвращении в Киев, игроки и представители делегации УАФ прошли тестирование на “ковид” в сертифицированной УЕФА лаборатории. И все без исключения получили отрицательные результаты.

25 ноября, Апелляционный комитет УЕФА решил признать, что матч “Швейцария — Украина” не состоялся по вине сборной Украины по футболу и засчитал ему техническое поражение со счетом 0:3.

В УАФ уже заявили о намерении обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанна.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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