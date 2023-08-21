Україна близька до угоди зі страховиками щодо покриття зернових суден - FT

Деталі

"Україна завершує роботу з глобальними страховиками зі страхування суден із зерном, що прямують до портів Чорного моря і назад, що є життєво важливим кроком у спробах країни створити безпечний коридор для експорту після того, як минулого місяця росія вийшла з угоди, укладеної за посередництва ООН", - ідеться у повідомленні.

Заступник міністра економіки України Олександр Грибан повідомив Financial Times, що угода "наразі опрацьовується та активно обговорюється" між відповідними міністерствами, а також місцевими банками та міжнародними страховими групами, включаючи Lloyd's of London.

Угода, як повідомляється, "може бути введена в дію вже наступного місяця, і в ній може бути задіяно від п'яти до 30 суден, які проходитимуть через те, що він назвав небезпечним місцем в українських водах".

"Це залежить від того, як розвиватиметься структура і яким буде рівень розподілу ризиків між державою та приватними страховими компаніями", - сказав Грибан.

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Як пише видання, "з огляду на воєнні ризики доступне страхування було б необхідним для відродження комерційної судноплавної діяльності в будь-якому значному масштабі".

Керівник відділу морських перевезень, вантажів та логістики в Marsh Маркус Бейкер сказав, що "державно-приватне партнерство зі страховиками, які працюють у тандемі з українським урядом, надасть більше впевненості судновласникам, щоб повернутися до доставки українського зерна по всьому світу тим країнам, які найбільше цього потребують".

"Деталі ще не доопрацьовані, але люди, які брали участь в обговореннях, сказали, що угода буде спрямована на те, щоб захистити судна, що заходять та виходять із портів України, від пошкоджень, і ризик може бути поділений між страховиками та місцевим державним банком", - зазначає FT.

Один зі співрозмовників сказав, що банк може надати акредитив як заставу. Грибан сказав, що "частину ризику, імовірно, буде підтримано державним дорожнім фондом країни, який було створено для ремонту українських доріг та який фінансується за рахунок податку на продаж палива", пише видання.

Ця угода, як вказується, замінить іншу, про яку було оголошено рік тому.

Lloyd's заявила, що угоди, які дають змогу продовжити експорт сільськогосподарської продукції з України, "мали вирішальне значення для усунення ризиків для глобальної продовольчої безпеки", і що вона продовжує працювати над полегшенням постачання зерна.

Нагадаємо

17 липня речник кремля дмитро пєсков заявив про "фактичне припинення" дії "зернової угоди", посилаючись на нібито невиконання частини домовленостей щодо росії. рф заявила про відкликання гарантій безпеки судноплавства в межах Чорноморської зернової ініціативи та розформування СЦК у Стамбулі. Після цього рф також відкликала гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі.

Попри такі рішення офіційної Москви, президент України Володимир Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернової угоди без участі росії.

10 серпня Україна оголосила тимчасові коридори для торгових суден у Чорному морі.