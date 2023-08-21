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Украина близка к соглашению со страховщиками по покрытию зерновых судов - FT

Украина близка к соглашению со страховщиками по покрытию зерновых судов - FT

Киев • УНН

 • 1249884 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина близка к соглашению с мировыми страховщиками по страхованию судов-зерновозов. Соглашение может охватывать до 30 коммерческих судов, сообщает в понедельник Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Украина завершает работу с глобальными страховщиками по страхованию судов с зерном, следующих в порты Черного моря и обратно, что является жизненно важным шагом в попытках страны создать безопасный коридор для экспорта после того, как в прошлом месяце россия вышла из соглашения, заключенного при посредничестве ООН", - говорится в сообщении.

Заместитель министра экономики Украины Александр Грибан сообщил Financial Times, что соглашение "в настоящее время прорабатывается и активно обсуждается" между соответствующими министерствами, а также местными банками и международными страховыми группами, включая Lloyd's of London.

Соглашение, как сообщается, "может быть введено в действие уже в следующем месяце, и в нем может быть задействовано от пяти до 30 судов, которые будут проходить через то, что он назвал опасным местом в украинских водах".

"Это зависит от того, как будет развиваться структура и каким будет уровень распределения рисков между государством и частными страховыми компаниями", - сказал Грибан.

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Как пишет издание, "учитывая военные риски, доступное страхование было бы необходимо для возрождения коммерческой судоходной деятельности в любом значительном масштабе".

Руководитель отдела морских перевозок, грузов и логистики в Marsh Маркус Бейкер сказал, что "государственно-частное партнерство со страховщиками, работающими в тандеме с украинским правительством, придаст больше уверенности судовладельцам, чтобы вернуться к доставке украинского зерна по всему миру тем странам, которые больше всего в этом нуждаются".

"Детали еще не доработаны, но люди, участвовавшие в обсуждениях, сказали, что соглашение будет направлено на то, чтобы защитить суда, заходящие и выходящие из портов Украины, от повреждений, и риск может быть разделен между страховщиками и местным государственным банком", - отмечает FT.

Один из собеседников сказал, что банк может предоставить аккредитив в качестве залога. Грибан сказал, что "часть риска, вероятно, будет поддержана государственным дорожным фондом страны, который был создан для ремонта украинских дорог и который финансируется за счет налога на продажу топлива", пишет издание.

Это соглашение, как указывается, заменит другое, о котором было объявлено год назад.

Lloyd's заявила, что соглашения, которые позволяют продолжить экспорт сельскохозяйственной продукции из Украины, "имели решающее значение для устранения рисков для глобальной продовольственной безопасности", и что она продолжает работать над облегчением поставок зерна.

Напомним

17 июля спикер кремля дмитрий песков заявил о "фактическом прекращении" действия "зернового соглашения", ссылаясь на якобы невыполнение части договоренностей в отношении россии. рф заявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы и расформировании СЦК в Стамбуле. После этого рф также отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Несмотря на такие решения официальной москвы, Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового соглашения без участия россии.

10 августа Украина объявила временные коридоры для торговых судов в Черном море.

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