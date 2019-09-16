Україна бере участь у 41-му авіаційному показі International SANICOLE Airshow-2019
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На 41-му авіаційному показі International SANICOLE Airshow-2019 взяли участь Повітряні Сили Збройних Сил України. Українська делегація представлена двома літаками: СУ-27 та Іл-76. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство оборони України.
“Виступ українського винищувача надасть можливість відвідувачам та присутнім фахівцям авіаційної справи оцінити високий професіоналізм та рівень підготовки льотчиків Повітряних Сил Збройних Сил України, а також гідно представити Україну на міжнародному заході”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, Міноборони планує з цього року прямі закупівлі Javelin.