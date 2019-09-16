Украина принимает участие в 41-м авиационном показе International SANICOLE Airshow-2019

“Выступление украинского истребителя позволит посетителям и присутствующим специалистам авиационного дела оценить высокий профессионализм и уровень подготовки летчиков Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, а также достойно представить Украину на международном мероприятии”, — говорится в сообщении.

Напомним, Минобороны планирует с этого года прямые закупки Javelin.