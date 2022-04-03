Україна бачить серед основних гарантів щонайменше п'ять країн
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна бачить щонайменше п'ять країн гарантами своєї безпеки. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова делегації, очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише УНН.
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"Для нас важливі ядерні держави Франція, КНР, США, для нас важливі Британія і Туреччина. В принципі цих п'яти країн нам буде достатньо, щоб рухатись далі. Є вільне приєднання всіх інших – якщо інші країни в повному обязі нададуть ці гарантії чи частково, іншого роду гарантії – ми на це теж можемо піти, але у нас є мінімум, на який ми чекаємо для того, щоб вважати що це гарна конструкція, яка дійсно буде захищати Україну від будь-якої майбутньої агресії", - заявив глава делегації.
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Також він повідомив, що наразі з цього приводу тривають дуже активні консультації з партнерами.
На сьогодні офіційно відомо, що три країни-члени НАТО готові надавати гарантії – це Німеччина, Туреччина та Італія.
Зі слів Арахамії, дуже важливо буде мати гарантії США та Великобританії.
Нагадаємо
Раніше на цьому тижні українська делегація за підсумками переговорів з рф заявила, що бачить серед гарантів безпеки нашої країни держави-члени Ради Безпеки ООН і ряд інших країн.
За словами делегатів, українська сторона хоче отримати працюючий міжнародний механізм, де країни-гаранти будуть реагувати за аналогом 5-ї Статті НАТО, навіть з більш жорстким механізмом активації.