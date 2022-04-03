Украина видит среди основных гарантов по меньшей мере пять стран
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина видит по меньшей мере пять стран гарантами своей безопасности. Об этом в эфире одного из телеканалов сказал глава делегации, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, пишет УНН.
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"Для нас важны ядерные державы Франция, КНР, США, для нас важны Британия и Турция. В принципе этих пяти стран нам будет достаточно, чтобы двигаться дальше. Есть свободное присоединение всех остальных - если другие страны в полном объеме предоставят гарантии или частично, другого рода гарантии - мы на это можем пойти, но у нас есть минимум, на который мы ждем для того, чтобы считать что это красивая конструкция, которая действительно будет защищать Украину от любой будущей агрессии", - заявил глава делегации.
Детали
Также он сообщил, что сейчас по этому поводу идут очень активные консультации с партнерами.
На сегодня официально известно, что три страны-члена НАТО готовы предоставлять гарантии-это Германия, Турция и Италия.
Со слов Арахамии, очень важно будет иметь гарантии США и Великобритании.
Напомним
Ранее на этой неделе украинская делегация по итогам переговоров с рф заявила, что видит среди гарантов безопасности нашей страны государства-члены Совета Безопасности ООН и ряд других стран.
По словам делегатов, украинская сторона хочет получить работающий международный механизм, где страны-гаранты будут реагировать с аналогом 5-й Статьи НАТО, даже с более жестким механизмом активации.