Україна 1400 днів не імпортує газ з Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Сьогодні пройшло рівно 1400 днів з моменту припинення Україною імпорту російського газу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ПАТ “Укртрансгаз”.
Повідомляється, що, за міжсезонний період з травня по вересень Україна транспортувала з країн ЄC 8,7 млрд куб м, що на 3 млрд куб м, або на 53%, більше ніж за аналогічний інтервал в 2018 і 2017 роках.
“Всього з початку 2019 року імпорт в Україну склав 11,2 млрд куб. м газу, а саме зі Словаччини було протранспортовано 7 млрд куб. м (+43%), з Угорщини — 3,1 млрд куб. м (+29%), з Польщі — 1,1 млрд куб. м (+120%)”, — повідомили в Укртрансгазі.
Повідомляється також, що в рамках підготовки ГТС до осінньо-зимового періоду 2019/2020 років підприємство проводить модернізацію відповідних об’єктів, щоб підвищити надійність та збільшити проекту потужність імпортних маршрутів.
Зокрема, завершується капітальний ремонт КС “Комарно”, в результаті якого вдасться створити додаткову гарантовану потужність для імпорту природного газу з Польщі.
Також ведеться підготовча робота зі створення нової та розширенню існуючої потужності для імпорту з Румунії та Словаччини відповідно.
Крім того, проведена реконструкція 5 компресорних станцій дала можливість організувати реверсну схему постачання в тому числі імпортованого газу для споживачів в східних і пів денних регіонах України.
Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 вересня збільшився до 20,058 млрд куб. м.