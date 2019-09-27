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Украина 1400 дней не импортирует газ из России

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Сегодня прошло ровно 1400 дней с момента прекращения Украины импорта российского газа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ПАО “Укртрансгаз”.

Украина 1400 дней не импортирует газ из России

Сообщается, что, по межсезонный период с мая по сентябрь Украина транспортировала из стран ЕС 8,7 млрд куб м, что на 3 млрд куб м, или на 53% больше чем за аналогичный интервал в 2018 и 2017 годах.

“Всего с начала 2019 импорт в Украину составил 11,2 млрд куб. м газа, а именно из Словакии было транспортировано 7 млрд куб. м (+ 43%), из Венгрии — 3,1 млрд куб. м (+ 29%), из Польши — 1,1 млрд куб. м (+ 120%)”, - сообщили в Укртрансгазе.

Сообщается также, что в рамках подготовки ГТС к осенне-зимнему периоду 2019/2020 годов предприятие проводит модернизацию соответствующих объектов, чтобы повысить надежность и увеличить проекта мощность импортных маршрутов.

В частности, завершается капитальный ремонт КС “Комарно”, в результате которого удастся создать дополнительную гарантированную мощность для импорта природного газа из Польши.

Также ведется подготовительная работа по созданию новой и расширению существующей мощности для импорта из Румынии и Словакии соответственно.

Кроме того, проведена реконструкция 5 компрессорных станций позволила организовать реверсную схему поставок в том числе импортного газа для потребителей в восточных и пол дневных регионах Украины.

Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 24 сентября увеличился до 20,058 млрд куб. м.

Украинские Национальные Новости

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