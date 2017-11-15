Укравтодор запустить пілотний проект зважування вантажівок в русі на в'їздах у Київ

"На початку року спільно зі Світовим банком плануємо запустити пілотний проект ваговий контроль в русі на в'їздах у Київ", - сказав він.

За словами С.Новака, на даний час Укравтодор працює над концепцією створення Офісу управління дорожнім рухом, який відповідатиме за створення інтелектуальної транспортної системи.

"Наша система передбачає зважування вантажівок у русі, аналіз трафіку, який потрібен до планування, а в майбутньому систему збору оплат від вантажного транспорту. Також можливість автоматичного контролю швидкості", - наголосив він.

Нагадаємо, державне агентство автомобільних доріг України зекономило завдяки системі ProZorro при державних закупівлях 2,5 млрд грн.