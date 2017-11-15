Укравтодор запустить пілотний проект зважування вантажівок в русі на в'їздах у Київ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Державне агентство автомобільних доріг України спільно зі Світовим банком планує запустити пілотний проект зважування вантажівок у русі на в'їздах у Київ. Про це розповів на засіданні уряду керівник Укравтодору Славомір Новак, передає кореспондент УНН.
"На початку року спільно зі Світовим банком плануємо запустити пілотний проект ваговий контроль в русі на в'їздах у Київ", - сказав він.
За словами С.Новака, на даний час Укравтодор працює над концепцією створення Офісу управління дорожнім рухом, який відповідатиме за створення інтелектуальної транспортної системи.
"Наша система передбачає зважування вантажівок у русі, аналіз трафіку, який потрібен до планування, а в майбутньому систему збору оплат від вантажного транспорту. Також можливість автоматичного контролю швидкості", - наголосив він.
Нагадаємо, державне агентство автомобільних доріг України зекономило завдяки системі ProZorro при державних закупівлях 2,5 млрд грн.