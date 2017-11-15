Укравтодор запустит пилотный проект взвешивания грузовиков в движении на въездах в Киев

"В начале года совместно со Всемирным банком планируем запустить пилотный проект весовой контроль в движении на въездах в Киев", - сказал он.

По словам С.Новака, в настоящее время Укравтодор работает над концепцией создания Офиса управления дорожным движением, который будет отвечать за создание интеллектуальной транспортной системы.

"Наша система предусматривает взвешивания грузовиков в движении, анализ трафика, который нужен для планирования, а в будущем систему сбора оплат от грузового транспорта. Также возможность автоматического контроля скорости", - подчеркнул он.

Напомним, государственное агентство автомобильных дорог Украины сэкономило благодаря системе ProZorro при государственных закупках 2,5 млрд грн.