Укравтодор запевнив у проїзді основними дорогами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. На ранок вівторка, 24 грудня, автодороги державного значення у більшості областей мокрі, на перевалах - сніг. Утім, проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.
Як повідомляється, станом на 6:00 24 грудня опади у вигляді снігу з дощем спостерігаються у Львівській області, дощі в східних, центральних та південних областях; у Одеській, Чернігівській та Тернопільській областях туман, на решті території країни без істотних опадів. "Покриття на автодорогах державного значення в більшості областей мокре", - додали дорожники.
Також вказано, що на перевальних ділянках доріг місцями невеликий сніг на Латірському, Івашківському, Ужоцькому, Орявському, Вишківському перевалах. "Покриття мокре, на Вишківському перевалі місцями засніжене. Висота снігового покрову 3 см", - зазначили в агентстві.
"Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - запевнили дорожники.
Також в Укравтодорі нагадали, що з метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу на перевальних ділянках введено тимчасове обмеження руху транспортних засобів до 9:00 24 грудня.