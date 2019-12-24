У трьох областях обмежили рух транспорту через очікувані снігопади

КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспортних засобів у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.