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У трьох областях обмежили рух транспорту через очікувані снігопади

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вводять тимчасове обмеження руху транспортних засобів у зв'язку з прогнозованим погіршенням погодних умов. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укравтодору.

"З метою недопущення заторів в русі та оперативного розчищення доріг від снігу тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей", - йдеться у повідомленні.

Так, обмеження вводяться:

Львівська область - з 20:00 23 грудня по 9:00 24 грудня тимчасово вводиться обмеження руху вантажних транспортних засобів на дорогах державного значення:

  • М-06 Київ-Чоп, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;
  • Н-13 Львів-Самбір-Ужгород, ділянка Старий Самбір-межа Закарпатської області;
  • Н-09 Мукачево-Рахів-Богородчани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібрка-Львів, ділянка Давидів-межа Івано-Франківської області;
  • Т-1402 Східниця-Пісочна, ділянка Східниця-Дрогобич.

Івано-Франківська область - з 2:00 24 грудня тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

  • Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
  • Р-21 Долина-Хуст, Вишківський перевал;
  • Р-24 Татарів-Кам’янець-Подільський, Буковецький та Кривопільський перевали.

Закарпатська область - з 00:00 24 грудня тимчасово вводиться обмеження руху транспортних засобів на дорогах державного значення, а саме гірських перевалах:

  • Н-06 Київ-Чоп, Абранський та Латірський перевали;
  • Н-09 Мукачево-Львів, Яблунецький перевал;
  • Р-21 Долина-Хуст, Торунський перевал.

За даними Укргідрометцентру, 24 грудня на крайньому заході країни значний дощ; у Карпатах значний мокрий сніг, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина.

Вранці в Україні, крім більшості західних областей, туман, видимість 200-500 м.

Протягом 24 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 23-24 грудня в Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення та місцями припинення руху транспорту на дорогах Карпатського регіону.

Нагадаємо, 24 грудня в Україні від 3° морозу до 12° тепла.

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