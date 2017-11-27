“Укравтодор” анонсував у березні 2018 року велику перевірку збудованих доріг
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. В Україні у березні відбудеться масштабна перевірка збудованих та відремонтованих доріг. Про це сьогодні сказав в інтерв’ю “Громадському ТВ” виконуючий обов’язки голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, передає УНН.
“Ми стараємося контролювати якість (доріг — ред.). Приватні компанії, які починають будівництво, дуже жорстко контролюються. Вони знають, що тут вже без жартів. Двічі в рік маємо масштабний контроль. У березні буде велика перевірка доріг, які ремонтували минулого року, щоб виявити всі недоліки”, — сказав він.
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Потім, зазначив Новак, протягом двох-трьох місяців коштом підрядника ці огріхи мають бути усунені.
Другий контроль всіх доріг, за його словами, здійснюватиметься після завершення будівельного сезону.
“Приблизно в такий період року як зараз”, — уточнив він.
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Керівник “Укравтодору” додав, що після таких перевірок будуть підготовлені рапорти, які передадуть підрядникам для усунення недоліків при будівництві доріг. Водночас, підкреслив він, якщо вони не усунуть недоліки за власний кошт, то Агентство подасть на них до суду. І це, зауважив він, перший крок до “чорного списку підрядників”.