"Укравтодор" анонсировал в марте 2018 года большую проверку построенных дорог
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине в марте состоится масштабная проверка построенных и отремонтированных дорог. Об этом сказал в интервью "Громадському ТВ" исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает УНН.
"Мы стараемся контролировать качество (дорог - ред.). Частные компании, которые начинают строительство, очень жестко контролируются. Они знают, что здесь уже без шуток. Дважды в год имеем масштабный контроль. В марте будет большая проверка дорог, которые ремонтировали в прошлом году, чтобы выявить все недостатки", - сказал он.
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Затем, отметил Новак, в течение двух-трех месяцев за счет подрядчика эти огрехи должны быть устранены.
Второй контроль всех дорог, по его словам, будет осуществляться после завершения строительного сезона.
"Примерно в такой период года как сейчас", - уточнил он.
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Руководитель "Укравтодора" добавил, что после таких проверок будут подготовлены рапорты, которые передадут подрядчикам для устранения недостатков при строительстве дорог. В то же время, подчеркнул он, если они не устранят недостатки за свой счет, то Агентство подаст на них в суд. И это, отметил он, первый шаг в "черный список подрядчиков".