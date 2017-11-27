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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 5704 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 6893 просмотра

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11:14 • 77145 просмотра

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"Укравтодор" анонсировал в марте 2018 года большую проверку построенных дорог

Киев  •  УНН

 • 12804 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Украине в марте состоится масштабная проверка построенных и отремонтированных дорог. Об этом сказал в интервью "Громадському ТВ" исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, передает УНН.

"Мы стараемся контролировать качество (дорог - ред.). Частные компании, которые начинают строительство, очень жестко контролируются. Они знают, что здесь уже без шуток. Дважды в год имеем масштабный контроль. В марте будет большая проверка дорог, которые ремонтировали в прошлом году, чтобы выявить все недостатки", - сказал он.

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Затем, отметил Новак, в течение двух-трех месяцев за счет подрядчика эти огрехи должны быть устранены.
Второй контроль всех дорог, по его словам, будет осуществляться после завершения строительного сезона.

"Примерно в такой период года как сейчас", - уточнил он.

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Руководитель "Укравтодора" добавил, что после таких проверок будут подготовлены рапорты, которые передадут подрядчикам для устранения недостатков при строительстве дорог. В то же время, подчеркнул он, если они не устранят недостатки за свой счет, то Агентство подаст на них в суд. И это, отметил он, первый шаг в "черный список подрядчиков".

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