Українці поскаржилися Зеленському на “розбавлений газ”
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Президента України Володимира Зеленського просять розібратися з якістю газу, українці скаржаться, що його розбавляють. Відповідна петиція № 22/082600-еп розміщена на сайті Глави держави, передає УНН.
“Розберіться з газом для населення, який чимось розбавляють. Цей газ не гріє, а куби рухаються на лічильнику”, — йдеться у тексті петиції.
Петиція набрала 10 голосів і 25 000 необхідних. Збір підписів триватиме ще 91 день.
Нагадаємо, обсяги газу в підземних сховищах України станом на 11 січня зменшився до 18,124 млрд куб. м.