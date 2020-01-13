Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят разобраться с качеством газа, украинцы жалуются, что его разбавляют. Соответствующая петиция № 22/082600-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.
"Разберитесь с газом для населения, чем разбавляют. Этот газ не греет, а кубы двигаются на счетчике", - говорится в тексте петиции.
Петиция набрала 10 голосов и 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 91 день.
Напомним, объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 января уменьшился до 18,124 млрд куб. м.