Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 6737 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114675 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120424 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118867 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137757 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108884 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109943 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109561 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132050 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"

Украинцы пожаловались Зеленскому на "разбавленный газ"

Киев  •  УНН

 • 39407 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского просят разобраться с качеством газа, украинцы жалуются, что его разбавляют. Соответствующая петиция № 22/082600-эп размещена на сайте главы государства, передает УНН.

"Разберитесь с газом для населения, чем разбавляют. Этот газ не греет, а кубы двигаются на счетчике", - говорится в тексте петиции.

Петиция набрала 10 голосов и 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще 91 день.

Напомним, объемы газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 января уменьшился до 18,124 млрд куб. м.

Украинские Национальные Новости

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