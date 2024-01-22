Українці через "Дію" обрали журі нацвідбору Євробачення-2024

Українці обрали журі національного відбору на Євробачення-2024 через "Дію" - Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець, повідомили у державному онлайн-сервісі у понеділок, пише УНН.

Деталі

Проголосувати можна було лише за одного кандидата. У сервічі сформували рейтинг й визначили переможну трійку, яка посяде суддівські крісла нацвідбору. Результати наступні:

Андрій Данилко

Джамала



Сергій Танчинець



У "Дії" проголосували понад 720,8 тисяч українців.

Якщо переможці підпишуть угоду із "Суспільним" - стануть офіційними членами журі на нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

"Євробачення-2024": оголошено порядок виступів у фіналі Національного відбору