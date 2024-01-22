Українці через "Дію" обрали журі нацвідбору Євробачення-2024
Київ • УНН
Українці проголосували через Дію за Андрія Данилка, Джамалу та Сергія Танчинця, які увійшли до складу обраного журі на нацвідбір Євробачення-2024. Якщо переможці погодяться, вони допоможуть вирішити, хто представлятиме Україну на Євробаченні.
Українці обрали журі національного відбору на Євробачення-2024 через "Дію" - Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець, повідомили у державному онлайн-сервісі у понеділок, пише УНН.
Деталі
Проголосувати можна було лише за одного кандидата. У сервічі сформували рейтинг й визначили переможну трійку, яка посяде суддівські крісла нацвідбору. Результати наступні:
- Андрій Данилко
- Джамала
- Сергій Танчинець
У "Дії" проголосували понад 720,8 тисяч українців.
Якщо переможці підпишуть угоду із "Суспільним" - стануть офіційними членами журі на нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.
"Євробачення-2024": оголошено порядок виступів у фіналі Національного відбору11.01.24, 16:02 • 22335 переглядiв