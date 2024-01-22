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Українці через "Дію" обрали журі нацвідбору Євробачення-2024

Українці через "Дію" обрали журі нацвідбору Євробачення-2024

Київ • УНН

 • 22543 перегляди

Українці проголосували через Дію за Андрія Данилка, Джамалу та Сергія Танчинця, які увійшли до складу обраного журі на нацвідбір Євробачення-2024. Якщо переможці погодяться, вони допоможуть вирішити, хто представлятиме Україну на Євробаченні.

Українці обрали журі національного відбору на Євробачення-2024 через "Дію" - Андрій Данилко, Джамала, Сергій Танчинець, повідомили у державному онлайн-сервісі у понеділок, пише УНН.

Деталі

Проголосувати можна було лише за одного кандидата. У сервічі сформували рейтинг й визначили переможну трійку, яка посяде суддівські крісла нацвідбору. Результати наступні:

  • Андрій Данилко
  • Джамала
  • Сергій Танчинець

У "Дії" проголосували понад 720,8 тисяч українців.

Якщо переможці підпишуть угоду із "Суспільним" - стануть офіційними членами журі на нацвідборі головного пісенного конкурсу. Саме вони разом з глядачами вирішать, хто представлятиме Україну на Євробаченні-2024 у Швеції.

"Євробачення-2024": оголошено порядок виступів у фіналі Національного відбору11.01.24, 16:02 • 22335 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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