Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024
Украинцы проголосовали через "Дія" за Андрея Данилко, Джамалу и Сергея Танчинца, которые вошли в состав выбранного жюри на нацотбор Евровидения-2024. Если победители согласятся, они помогут решить, кто будет представлять Украину на Евровидении.
россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен
В результате утреннего обстрела российскими войсками Краматорска Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Оружие, которое было использовано во время нападения, сейчас устанавливается.
Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"
Украина увеличила свой экспорт через Черноморский коридор благодаря эффективным контрмерам против российского флота, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.
Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА
Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
Из водоема вытащили тело 8-летнего мальчика после исчезновения двух детей во время прогулки на льду на Ингульце - ГСЧС
В Кировоградской области из водоема вытащили тело восьмилетнего ребенка после сообщений о двух пропавших детях на льду на реке Ингулец. Обстоятельства смерти выясняются.
Украинские защитники поразили вражеские позиции вблизи Авдеевки: видео
Вооруженные силы Украины успешно атаковали российские военные силы под Авдеевкой. Акция, проведенная бойцами 23-й отдельной механизированной бригады, была частью продолжающейся обороны Украины от оккупации.
КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации
Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев считают, что они движутся к политическому единству, что на 34% больше, чем в 2020 году. Восприятие углубления расколов уменьшилось до 25%.
В ГСЧС предупредили о мошеннических сообщениях о якобы плане эвакуации украинцев
Мошеннические сообщения о плане эвакуации украинцев, которые якобы рассылает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, являются делом рук киберпреступников, предупреждает ведомство.
Деньги на крови: сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки", ему грозит до 8 лет лишения свободы
Сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки".
Роману Гринкевичу планируют сегодня избрать меру пресечения
Роману Гринкевичу, подозреваемому в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, суд сегодня изберет меру пресечения. Ранее Гринкевич, который скрывался от правосудия, был задержан в Одессе после попытки незаконного пересечения границы.