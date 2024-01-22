Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

Украинцы выбрали жюри национального отбора на Евровидение-2024 через "Дія" - Андрей Данилко, Джамала, Сергей Танчинец, сообщили в государственном онлайн-сервисе в понедельник, пишет УНН.

Детали

Проголосовать можно было только за одного кандидата. В сервиче сформировали рейтинг и определили победную тройку, которая займет судейские кресла нацотбора. Результаты следующие:

Андрей Данилко

Джамала



Сергей Танчинец



В "Дія" проголосовали более 720,8 тысяч украинцев.

Если победители подпишут соглашение с "Суспільне" - станут официальными членами жюри на нацотборе главного песенного конкурса. Именно они вместе со зрителями решат, кто будет представлять Украину на Евровидении-2024 в Швеции.

"Евровидение-2024": объявлен порядок выступлений в финале Национального отбора