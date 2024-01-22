Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
  •  26795 просмотра

Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
  •  103128 просмотра

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  208228 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

Эксклюзив
Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  262334 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

Эксклюзив
Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  225193 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

Эксклюзив
Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  217095 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"
19 январь 2024, 08:36  •  219822 просмотра

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности, что может создать партию "Успешный Берлин"

Эксклюзив
Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
18 январь 2024, 13:28  •  198472 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 январь 2024, 10:55  •  186394 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 январь 2024, 08:56  •  172405 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

Украинцы проголосовали через "Дія" за Андрея Данилко, Джамалу и Сергея Танчинца, которые вошли в состав выбранного жюри на нацотбор Евровидения-2024. Если победители согласятся, они помогут решить, кто будет представлять Украину на Евровидении.

Культура •   •  14738 просмотра
Украинцы через "Дія" выбрали жюри нацотбора Евровидения-2024

россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

В результате утреннего обстрела российскими войсками Краматорска Донецкой области один человек погиб и один получил ранения. Оружие, которое было использовано во время нападения, сейчас устанавливается.

Война •   •  18668 просмотра
россияне утром ударили по Краматорску в Донецкой области: один человек погиб, еще один ранен

Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Украина увеличила свой экспорт через Черноморский коридор благодаря эффективным контрмерам против российского флота, говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

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Британская разведка: доминирование Украины в Черном море обеспечило увеличение экспорта по "зерновому коридору"

Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Чиновница Днепровской районной администрации Киева предстанет перед судом за закупку по завышенным ценам овощерезок, предназначенных для использования в укрытии. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Закупка овощерезок по завышенной цене: в Киеве будут судить чиновницу РГА

Из водоема вытащили тело 8-летнего мальчика после исчезновения двух детей во время прогулки на льду на Ингульце - ГСЧС

В Кировоградской области из водоема вытащили тело восьмилетнего ребенка после сообщений о двух пропавших детях на льду на реке Ингулец. Обстоятельства смерти выясняются.

Криминал и ЧП •   •  12108 просмотра
Из водоема вытащили тело 8-летнего мальчика после исчезновения двух детей во время прогулки на льду на Ингульце - ГСЧС

Украинские защитники поразили вражеские позиции вблизи Авдеевки: видео

Вооруженные силы Украины успешно атаковали российские военные силы под Авдеевкой. Акция, проведенная бойцами 23-й отдельной механизированной бригады, была частью продолжающейся обороны Украины от оккупации.

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Украинские защитники поразили вражеские позиции вблизи Авдеевки: видео

КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации

Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 69% украинцев считают, что они движутся к политическому единству, что на 34% больше, чем в 2020 году. Восприятие углубления расколов уменьшилось до 25%.

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КМИС: 69% респондентов считают, что украинцы идут по пути к сплоченной политической нации

В ГСЧС предупредили о мошеннических сообщениях о якобы плане эвакуации украинцев

Мошеннические сообщения о плане эвакуации украинцев, которые якобы рассылает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, являются делом рук киберпреступников, предупреждает ведомство.

Общество •   •  13042 просмотра
В ГСЧС предупредили о мошеннических сообщениях о якобы плане эвакуации украинцев

Деньги на крови: сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки", ему грозит до 8 лет лишения свободы

Сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки".

Криминал и ЧП •   •  11710 просмотра
Деньги на крови: сегодня состоится суд над экс-чиновником Одесской "экстренки", ему грозит до 8 лет лишения свободы

Роману Гринкевичу планируют сегодня избрать меру пресечения

Роману Гринкевичу, подозреваемому в поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины, суд сегодня изберет меру пресечения. Ранее Гринкевич, который скрывался от правосудия, был задержан в Одессе после попытки незаконного пересечения границы.

Криминал и ЧП •   •  12907 просмотра
Роману Гринкевичу планируют сегодня избрать меру пресечения