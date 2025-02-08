Український фристайліст Котовський здобув срібло на етапі Кубка світу в США
Київ • УНН
Дмитро Котовський виборов друге місце на змаганнях з лижної акробатики в Дір-Веллі, набравши 115.49 бала. Українець поступився лише американцю Квінну Делінджеру, а українка Ангеліна Брикіна посіла 5-те місце серед жінок.
Український фристайліст Дмитро Котовський завоював срібну медаль етапу Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір-Веллі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту у суботу, передає УНН.
Деталі
"Дмитро Котовський - срібний призер етапу Кубка світу з лижної акробатики в Дір-Веллі (США). З результатом 115.49 бала лідер нашої команди поступився лише американцеві Квінну Делінджеру (122.57 бала)", - йдеться в повідомленні.
У жінок найкращою українок стала Ангеліна Брикіна - 5-те місце.
Доповнення
Два роки тому на цьому етапі КС Дмитро Котовський, виконавши свій коронний "ураган", став переможцем з шостим найкращим результат в історії світового фрістайлу.
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