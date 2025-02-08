Український фристайліст Котовський здобув срібло на етапі Кубка світу в США

Український фристайліст Дмитро Котовський завоював срібну медаль етапу Кубка світу з лижної акробатики в американському Дір-Веллі. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту у суботу, передає УНН.

Деталі

"Дмитро Котовський - срібний призер етапу Кубка світу з лижної акробатики в Дір-Веллі (США). З результатом 115.49 бала лідер нашої команди поступився лише американцеві Квінну Делінджеру (122.57 бала)", - йдеться в повідомленні.

У жінок найкращою українок стала Ангеліна Брикіна - 5-те місце.

Доповнення

Два роки тому на цьому етапі КС Дмитро Котовський, виконавши свій коронний "ураган", став переможцем з шостим найкращим результат в історії світового фрістайлу.

Український шпажист Станкевич виграв бронзу на Кубку світу в Німеччині