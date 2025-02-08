Украинский фристайлист Котовский получил серебро на этапе Кубка мира в США
Киев • УНН
Дмитрий Котовский завоевал второе место на соревнованиях по лыжной акробатике в Дир-Вэлли, набрав 115.49 балла. Украинец уступил лишь американцу Куинну Делинджеру, а украинка Ангелина Брыкина заняла 5-е место среди женщин.
Украинский фристайлист Дмитрий Котовский завоевал серебряную медаль этапа Кубка мира по лыжной акробатике в американском Дир-Вэлли. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в субботу, передает УНН.
Детали
«Дмитрий Котовский - серебряный призер этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли (США). С результатом 115.49 балла лидер нашей команды уступил лишь американцу Квинну Делинджеру (122.57 балла)», - говорится в сообщении.
У женщин лучшей украинок стала Ангелина Брыкина - 5-е место.
Дополнение
Два года назад на этом этапе КС Дмитрий Котовский, исполнив свой коронный «ураган», стал победителем с шестым лучшим результат в истории мирового фристайла.
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