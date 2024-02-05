Українську ППО посилили новим ефективним обладнанням, яке передала Нова пошта і "Повернись живим"

Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" разом з Новою поштою передали Повітряному командуванню "Центр" чергову партію обладнання, створену та закуплену у рамках збору "Запакуй небо — прокачай ППО". Ця партія стала четвертою. Наразі військові отримали усі носимі комплекти зв’язку та управління (НКЗУ) із запланованих, передає УНН.

Перший з десятків таких НКЗУ підрозділи протиповітряної оборони отримали ще у жовтні 2023 року. Вартість одного комплекту – понад 1 мільйон гривень.

НКЗУ мають усе необхідне для швидкого розгортання резервного командного пункту у разі влучання ракети або дрона у стаціонарний. Це надзвичайно важливо, адже пункти управління — це мозок протиповітряної оборони.

"Проблема стаціонарних командних пунктів полягає у тому, що ворог може дізнатися про їхнє розташування і завдати удар. Мобільні рухомі пункти більш захищені, але через їх невеликий розмір існують певні обмеження у кількості робочих місць. НКЗУ забезпечують мобільність, а отже безпеку для підрозділів протиповітряної оборони. При цьому обмежень щодо кількості робочих місць чи обладнання не існує. Їх швидше розгортати, ніж стаціонарні — потрібні хвилини, а не дні", — зазначив консультант "Повернись живим" Олексій Дубинка.

Комплекти були спроектовані спеціально для українських військових з урахуванням викликів війни, яку веде рф проти України.

"Носимі комплекти зв’язку та управління — це валізи вагою до 60 кг, які легко розкладаються у мобільний командний пункт із робочими місцями для військових. Їх спроєктували спеціалісти Фонду, враховуючи виклики російсько-української війни. Раніше подібного готового рішення підрозділи протиповітряної оборони не мали. Усередині цього кейсу знаходиться комплект меблів, великі телевізори для відображення повітряної обстановки, ноутбуки, багатоканальний захищений зв’язок, мережеве обладнання, ір-телефони та інше. Це все допомагає організувати бойове чергування та ефективно збивати повітряні цілі," — підкреслила директорка з управління репутацією Нової пошти Олена Плахова.

Також повітряне командування "Центр" вже отримало комплексні апарати зв’язку (КАЗ). Це повністю енерго та тепло незалежні прохідні вантажівки, забезпечені всім необхідним обладнанням, технікою, захищеними видами зв’язку. Вони дають можливість військовим ефективно виконувати бойові завдання, супроводжуючи протиповітряні ракетні комплекси. Окрім цього ППО передали телекомунікаційні комплекти — рюкзаки, які містять усі необхідні види захищеного зв’язку для мобільних вогневих груп.

В подальшому планується, забезпечити підрозділи протиповітряної оборони мобільними командними пунктами на базі прохідних вантажівок. Вони дадуть можливість командувати військами під час руху і матимуть універсальні місця роботи й відпочинку для захисників.

















