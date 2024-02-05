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Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Киев  •  УНН

05 февраль 2024, 16:23  •  12620 просмотра

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Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.

Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" вместе с Новою поштою передали Воздушному командованию "Центр" очередную партию оборудования, созданную и закупленную в рамках сбора "Запакуй небо - прокачай ПВО". Эта партия стала четвертой. Сейчас военные получили все носимые комплекты связи и управления (НКЗУ) из запланированных, передает УНН.

Первый из десятков таких НКЗУ подразделения противовоздушной обороны получили еще в октябре 2023 года. Стоимость одного комплекта - более 1 миллиона гривен.

НКЗУ имеют все необходимое для быстрого развертывания резервного командного пункта в случае попадания ракеты или дрона в стационарный. Это чрезвычайно важно, ведь пункты управления - это мозг противовоздушной обороны.

"Проблема стационарных командных пунктов заключается в том, что враг может узнать об их расположении и нанести удар. Мобильные подвижные пункты более защищены, но из-за их небольшого размера существуют определенные ограничения в количестве рабочих мест. НКЗУ обеспечивают мобильность, а следовательно безопасность для подразделений противовоздушной обороны. При этом ограничений по количеству рабочих мест или оборудования не существует. Их быстрее разворачивать, чем стационарные - нужны минуты, а не дни", - отметил консультант "Вернись живым" Алексей Дубынка.

Комплекты были спроектированы специально для украинских военных с учетом вызовов войны, которую ведет рф против Украины.

"Носимые комплекты связи и управления - это чемоданы весом до 60 кг, которые легко раскладываются в мобильный командный пункт с рабочими местами для военных. Их спроектировали специалисты Фонда, учитывая вызовы российско-украинской войны. Ранее подобного готового решения подразделения противовоздушной обороны не имели. Внутри этого кейса находится комплект мебели, большие телевизоры для отображения воздушной обстановки, ноутбуки, многоканальная защищенная связь, сетевое оборудование, ир-телефоны и прочее. Это все помогает организовать боевое дежурство и эффективно сбивать воздушные цели", - подчеркнула директор по управлению репутацией Нової пошти Елена Плахова.

Также воздушное командование "Центр" уже получило комплексные аппараты связи (КАС). Это полностью энерго и тепло независимые проходные грузовики, обеспеченные всем необходимым оборудованием, техникой, защищенными видами связи. Они дают возможность военным эффективно выполнять боевые задачи, сопровождая противовоздушные ракетные комплексы. Кроме этого ПВО передали телекоммуникационные комплекты - рюкзаки, которые содержат все необходимые виды защищенной связи для мобильных огневых групп.

В дальнейшем планируется, обеспечить подразделения противовоздушной обороны мобильными командными пунктами на базе проходных грузовиков. Они дадут возможность командовать войсками во время движения и будут иметь универсальные места работы и отдыха для защитников.







Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоВойна
Українську ППО посилили новим ефективним обладнанням, яке передала Нова пошта і "Повернись живим"
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Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"

Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.

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