Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"
Киев • УНН
Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.
Фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" вместе с Новою поштою передали Воздушному командованию "Центр" очередную партию оборудования, созданную и закупленную в рамках сбора "Запакуй небо - прокачай ПВО". Эта партия стала четвертой. Сейчас военные получили все носимые комплекты связи и управления (НКЗУ) из запланированных, передает УНН.
Первый из десятков таких НКЗУ подразделения противовоздушной обороны получили еще в октябре 2023 года. Стоимость одного комплекта - более 1 миллиона гривен.
НКЗУ имеют все необходимое для быстрого развертывания резервного командного пункта в случае попадания ракеты или дрона в стационарный. Это чрезвычайно важно, ведь пункты управления - это мозг противовоздушной обороны.
"Проблема стационарных командных пунктов заключается в том, что враг может узнать об их расположении и нанести удар. Мобильные подвижные пункты более защищены, но из-за их небольшого размера существуют определенные ограничения в количестве рабочих мест. НКЗУ обеспечивают мобильность, а следовательно безопасность для подразделений противовоздушной обороны. При этом ограничений по количеству рабочих мест или оборудования не существует. Их быстрее разворачивать, чем стационарные - нужны минуты, а не дни", - отметил консультант "Вернись живым" Алексей Дубынка.
Комплекты были спроектированы специально для украинских военных с учетом вызовов войны, которую ведет рф против Украины.
"Носимые комплекты связи и управления - это чемоданы весом до 60 кг, которые легко раскладываются в мобильный командный пункт с рабочими местами для военных. Их спроектировали специалисты Фонда, учитывая вызовы российско-украинской войны. Ранее подобного готового решения подразделения противовоздушной обороны не имели. Внутри этого кейса находится комплект мебели, большие телевизоры для отображения воздушной обстановки, ноутбуки, многоканальная защищенная связь, сетевое оборудование, ир-телефоны и прочее. Это все помогает организовать боевое дежурство и эффективно сбивать воздушные цели", - подчеркнула директор по управлению репутацией Нової пошти Елена Плахова.
Также воздушное командование "Центр" уже получило комплексные аппараты связи (КАС). Это полностью энерго и тепло независимые проходные грузовики, обеспеченные всем необходимым оборудованием, техникой, защищенными видами связи. Они дают возможность военным эффективно выполнять боевые задачи, сопровождая противовоздушные ракетные комплексы. Кроме этого ПВО передали телекоммуникационные комплекты - рюкзаки, которые содержат все необходимые виды защищенной связи для мобильных огневых групп.
В дальнейшем планируется, обеспечить подразделения противовоздушной обороны мобильными командными пунктами на базе проходных грузовиков. Они дадут возможность командовать войсками во время движения и будут иметь универсальные места работы и отдыха для защитников.
Украинскую ПВО усилили новым эффективным оборудованием, которое передала Нова пошта и "Повернись живим"
Фонд помощи армии "Повернись живим" совместно с компанией "Нова пошта" передали четвертую партию переносных комплектов связи и управления Воздушному командованию "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которые помогут быстро развернуть мобильные командные пункты для подразделений противовоздушной обороны.
Лечение раненых: по ряду направлений предусмотрен рост финансирования в несколько раз
По словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, финансирование на лечение раненых военнослужащих по некоторым направлениям увеличится в несколько раз.
Развращал 11-летнюю племянницу сожительницы: злоумышленнику объявили о подозрении
Сообщено о подозрении жителю Киевской области, который совершал развратные действия в отношении 11-летней племянницы своей сожительницы.
В Польше обещают "нулевую терпимость" к тем, кто будет нелегально торговать украинской агропродукцией
Вице-министр сельского хозяйства Польши пообещал строго наказывать фермеров, которые нарушают запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции.
Министр по делам ветеранов Лапутина подала в отставку
Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина подала в отставку, подав соответствующее заявление в Верховную Раду.
Комитет ВР обнаружил коррупционные риски в законопроекте о мобилизации
Антикоррупционный комитет признал новый законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, поскольку ключевые положения являются нечеткими и оставляют слишком много полномочий чиновникам.
Зеленский посетил Кропивницкий: обсудил поддержку переселенцев и защиту критической инфраструктуры в регионе
Во время визита в Кропивницкий президент Зеленский обсудил с областной властью помощь перемещенным лицам, укрепление критической инфраструктуры и противовоздушной обороны.
В Днепре спецназовцы отказались вступать в штурмовую бригаду "Лють": в Нацполиции отреагировали на позицию правоохранителей
В Днепре полицейские отказались вступать в штурмовую бригаду штурмовой бригады "Лють" и заявили, что готовы воевать только в составе своего подразделения. На их заявление ответил куратор штурмовой бригады "Лють" Александр Фацевич.
Смерть 14-летнего мальчика после удаления зуба: в Офисе Генпрокурора рассказали новые подробности
Начато расследование по факту смерти 14-летнего мальчика после удаления зуба в больнице в Кривом Роге, что может быть связано с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей медицинскими работниками.
Умеров поблагодарил Нидерланды за еще шесть самолетов F-16
Нидерланды согласились передать Украине еще 6 истребителей F-16, доведя их общее количество до 24, а министр обороны Украины поблагодарил голландского коллегу за непоколебимую поддержку в борьбе с российскими оккупантами.