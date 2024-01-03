Українські виробники гречки зацікавлені постачати свою продукцію до ЗСУ - Міжнародна асоціація гречки

Українські виробники гречки зацікавлені брати участь у тендерах Міністерства оборони з постачання своєї продукції до ЗСУ. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі УНН виконавчий директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий.

Уточнив, що виробники зацікавлені у такому великому покупцеві, як Міноборони.

"Ясна річ, що виробники гречки зацікавлені однозначно, тому що у нас перевиробництво гречки в цьому році, і ринки збуту обмежені. Тому, якщо буде такий великий покупець, як Міноборони України, то виробники однозначно за", - зазначив Сергій Громовий.

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Громовий додав, що виробники гречки вже подали свої документи до реєстру постачальників.

Щодо цінової політики, то, за його словами, стартова ціна української гречки вища, тому що вона якісніше імпортної.

"Ціну формує покупець. А яку ціну він захоче виставити – не від нас залежить. Є кілька лінійок гречки, Тому, дивлячись, що він захоче закупити – якість чи дешевизну. Тут є певні розбіжності, тому що гречаний ринок у нас заповнений російською гречкою, а вона дешева, але неякісна. Наша трошки дорожче", - розповів Громовий.

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