"Українські антикорупційні служби не розслідують злочини, а грабують бізнес" - експерт

Володимир Цибулько на своїй сторінці в Facebook прокоментував скандал із витоком інформації із САП і НАБУ.

"В Україні виникла ситуація, коли в руках САП і НАБУ зосередилися потужні важелі тиску на бізнес. В умовах війни економіка країни тріщить по швах і неможливо не помічати негативні наслідки діяльності антикорупційних органів. Українські антикорупційні служби не розслідують злочини, а грабують бізнес", - обурюється він.

Політолог вважає, що САП і НАБУ після того, як пішов Артем Ситник, повільно, але впевнено входили в орбіту впливу Офісу Президента з усіма наслідками, які з цього випливають.

"Не так українці уявляли собі роботу антикорупційних органів, створених 2015 року на вимогу США, Євросоюзу та МВФ. Відбулася жахлива підміна понять, результатом якої стало використання САП і НАБУ у внутрішніх політичних і бізнес-розбірках. За фасадом гучних затримань, широко висвітлюваних ЗМІ, по суті, стоїть налагоджена схема, яка передбачає гарантовану можливість розвалити справу або заморозити її на роки (що, в принципі, одне й те саме", - пише експерт.

Володимир Цибулько називає діяльність антикорупційних органів сумнівною та маніпуляційною.

"Українські бізнесмени потрапляють на гачок, зістрибнути з якого неможливо.

А якщо бізнесмен вирішить покинути Україну або перевести бізнес за кордон, доблесні українські антикорупціонери дістануть його і там. Яким чином? Достатньо заявити, що у справі 3-, 5-, 7- чи навіть 10-річної давнини з'явилися нові докази - і завалювати відповідні європейські органи нескінченними запитами. Формально це виглядає, як плідна робота українських борців із корупцією. За фактом - "віджимання" бізнесу", - резюмує він.

Також політичний експерт розповів про невдоволення з боку західних партнерів.

"Європейці вже починають здогадуватися, що українські колеги просто користуються ними "в темну". Завалюючи європейську феміду запитами на слідчі дії та екстрадиції, українські антикорупціонери використовують європейську судову систему як спільника. У полі європейського законодавства жодна справа українського бізнесмена за таким схематозом навіть не дійшла б до суду", - резюмує Володимир Цибулько.

Наприкінці політолог додав, що вертикаль САП і НАБУ розсипається на очах.

"Не дивно, що західні партнери, які свого часу ініціювали створення САП і НАБУ, уже не вірять у можливість адекватного функціонування антикорупційних органів в Україні. До них тільки доходить, про який неприкритий грабіж українського бізнесу йдеться. Після майже 10 років існування антикорупційних структур результат їхньої роботи не просто пригнічує, а вимагає міжнародного втручання", - завершив Цибулько.