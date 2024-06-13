Владимир Цибулько на своей странице в Facebook прокомментировал скандал с утечкой информации из САП и НАБУ.

"В Украине сложилась ситуация, когда в руках САП и НАБУ сосредоточились мощные рычаги давления на бизнес. В условиях войны экономика страны трещит по швам и невозможно не замечать негативные последствия деятельности антикоррупционных органов. Украинские антикоррупционные службы не расследуют преступления, а грабят бизнес", – возмущается он.

Политолог считает, что САП и НАБУ после ухода Артема Сытника медленно, но уверенно входили в орбиту влияния Офиса Президента со всеми вытекающими последствиями.

"Не так украинцы представляли себе работу антикоррупционных органов, созданных в 2015 году по требованию США, Евросоюза и МВФ. Произошла чудовищная подмена понятий, результатом которой стало использование САП и НАБУ во внутренних политических и бизнес-разборках. За фасадом громких задержаний, широко освещаемых СМИ, по сути, стоит налаженная схема, предполагающая гарантированную возможность развалить дело или заморозить его на годы (что в принципе одно и то же", - пишет эксперт.

Владимир Цибулько называет деятельность антикоррупционных органов сомнительной и манипуляционной.

"Украинские бизнесмены, попадаются на крючок, спрыгнуть с которого невозможно.

А если бизнесмен решит покинуть Украину или перевести бизнес за границу, доблестные украинские антикоррупционеры достанут его и там. Каким образом? Достаточно заявить, что в деле 3-х, 5-ти, 7-ми или даже 10-летней давности появились новые улики – и заваливать соответствующие европейские органы бесконечными запросами. Формально это выглядит как плодотворная работа украинских борцов с коррупцией. По факту – "отжим" бизнеса", - резюмирует он.

Также политический эксперт рассказал о недовольстве со стороны западных партнеров.

"Европейцы уже начинают догадываться, что украинские коллеги просто пользуются ими "втемную". Заваливая европейскую фемиду запросами на следственные действия и экстрадиции, украинские антикоррупционеры используют европейскую судебную систему как сообщника. В поле европейского законодательства ни одно дело украинского бизнесмена по такому схематозу даже не дошло бы до суда", – резюмирует Владимир Цибулько.

В конце политолог добавил, что вертикаль САП и НАБУ рассыпается на глазах.

"Не удивительно, что западные партнеры, в свое время инициировавшие создание САП и НАБУ, уже не верят в возможность адекватного функционирования антикоррупционных органов в Украине. До них только доходит, о каком неприкрытом грабеже украинского бизнеса идет речь. После почти 10 лет существования антикоррупционных структур результат их работы не просто удручает, а требует международного вмешательства", - завершил Цибулько.