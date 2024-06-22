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Українська гімнастка Онопрієнко завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Мілані

Київ • УНН

 • 19106 перегляди

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко завоювала бронзову медаль у змаганнях з індивідуальних вправ на заключному етапі Кубка світу з художньої гімнастики в Мілані, набравши 133,250 бала.

Українська гімнастка Онопрієнко завоювала "бронзу" на чемпіонаті світу з художньої гімнастики в Мілані

Українська гімнастка Вікторія Онопрієнко стала бронзовою призеркою останнього етапу Кубка світу у Мілані. Про це повідомляє Федерація художньої гімнастики України, передає УНН.

Деталі

Вікторія Онопрієнко здобула бронзу у змаганнях індивідуальних вправ на заключному етапі Кубка світу з художньої гімнастики у Мілані, набравши 133,250 бала.

Україна представлена двома гімнастками, з яких Таїсія Онофрійчук посіла четверту позицію з результатом 132,950 бала.

Українські спортсменки також успішно пройшли до усіх фіналів у окремих вправах. Вікторія Онопрієнко виступатиме у вправах з булавами, обручем та м'ячем, тоді як Таїсія Онофрійчук змагатиметься у вправі зі стрічкою.

Крім того, відбулася кваліфікація команд у групових вправах, де українські гімнастки продемонстрували високий рівень підготовки. У фіналі з трьома стрічками і двома м'ячами вийшли Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна та Валерія Перемета. У загальному багатоборстві команда України посіла восьме місце.

Усі фінали відбудуться завтра.

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