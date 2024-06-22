Украинская гимнастка Виктория Оноприенко стала бронзовым призером последнего этапа Кубка мира в Милане. Об этом сообщает Федерация художественной гимнастики Украины, передает УНН.

Детали

Виктория Оноприенко завоевала бронзу в соревнованиях индивидуальных упражнений на заключительном этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Милане, набрав 133,250 балла.

Украина представлена двумя гимнастками, из которых Таисия Онофрийчук заняла четвертую позицию с результатом 132,950 балла.

Украинские спортсменки также успешно прошли ко всем финалам в отдельных упражнениях. Виктория Оноприенко будет выступать в упражнениях с булавами, обручем и мячом, тогда как Таисия Онофрийчук будет соревноваться в упражнении с лентой.

Кроме того, состоялась квалификация команд в групповых упражнениях, где украинские гимнастки продемонстрировали высокий уровень подготовки. В финале с тремя лентами и двумя мячами вышли Мария Высочанская, Диана Баева, Алина Мельник, Кира Ширикина и Валерия Перемета. В общем многоборье команда Украины заняла восьмое место.

Все финалы состоятся завтра.

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