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Україні потрібен літак з радаром дальньої радіолокації, щоб управляти своїми F-16 - Годжес

Україні потрібен літак з радаром дальньої радіолокації, щоб управляти своїми F-16 - Годжес

Київ • УНН

 • 56249 перегляди

Генерал у відставці Бен Ходжес заявив, що росія не досягла переваги в повітрі над Україною, незважаючи на 10 років війни. Він високо оцінив талант українських сил протиповітряної оборони, особливо відзначивши нещодавні збиття значної кількості російських літаків.

росії за 10 років війни досі не вдалось досягти переваги в повітрі над Україною. Про це заявив в інтерв’ю Голосу Америки колишній командувач Сухопутних сил США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес. Він також вважає, що збиття цих літаків продемонструвало неабиякий талант українських Сил повітряної оборони, передає УНН.

Коментуючи збиття двох цінних російських літаків нещодавно - А-50 із радаром дальнього радіолокаційного виявлення та судна з контролю та управління Іл-22, Годжес зазначив: "Тут є три речі. По-перше, це нагадування, що Росії досі не вдалося досягти переваги в повітрі. Навіть за 10 років війни з величезними перевагами вони не змогли отримати перевагу в повітрі ні над Україною, ні над будь-якою з окупованих територій. Це неймовірний провал російських ВПС. По-друге, це відображає якість та можливості українських ППО. Вони отримали обладнання, їм вдається робити більше з того, що вони отримують, ніж будь-хто коли-небудь вважав можливим. Я маю на увазі, що це дивовижний талант українських збройних сил".

На думку американського генерала у відставці, втрата росією цих літаків - це значні збитки, "оскільки це ще більше ускладнює координацію дій російських ВПС щодо виявлення української ППО".

Бен Годжес також зауважив, що збиття літаків продемонструвало, наскільки важливим є пункт контролю та управління своїми винищувачами. І коли Україна отримає свої F-16, їм потрібно буде забезпечити управління ними під час виконання операцій.

"Результат цієї ситуації є нагадуванням для України, що коли вони отримають свої винищувачі F-16, мова не лише про один літак. Україні доведеться придумати, як вона буде забезпечувати командування та контроль цими F-16 (коли вони їх отримають). Очевидно, що у них немає А-50 (з дальнім радіолокаційним виявленням) чи чогось подібного, або системи АВАКС. А все-таки вони повинні будуть якось це забезпечити", - наголосив Бен Годжес.

Нагадаємо

Наприкінці грудня перша група українських пілотів завершила базову й мовну підготовку й вирушила до Данії на навчання безпосередньо керувати бойовими літаками F-16, повідомили в Міноборони України. За даними відомства, навчання інженерів та авіатехніків, а також підготовка аеродромів та іншої інфраструктури нині триває.

Антоніна Туманова

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