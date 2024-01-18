Украине нужен самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять своими F-16 - Ходжес

россии за 10 лет войны до сих пор не удалось достичь преимущества в воздухе над Украиной. Об этом заявил в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Он также считает, что сбитие этих самолетов продемонстрировало большой талант украинских Сил воздушной обороны, передает УНН.

Комментируя сбитие двух ценных российских самолетов недавно - А-50 с радаром дальнего радиолокационного обнаружения и судна по контролю и управлению Ил-22, Ходжес отметил: "Здесь есть три вещи. Во-первых, это напоминание, что россии до сих пор не удалось достичь превосходства в воздухе. Даже за 10 лет войны с огромными преимуществами они не смогли получить преимущество в воздухе ни над Украиной, ни над любой из оккупированных территорий. Это невероятный провал российских ВВС. Во-вторых, это отражает качество и возможности украинских ПВО. Они получили оборудование, им удается делать больше из того, что они получают, чем кто-либо когда-либо считал возможным. Я имею в виду, что это удивительный талант украинских вооруженных сил".

По мнению американского генерала в отставке, потеря россией этих самолетов - это значительные убытки, "поскольку это еще больше усложняет координацию действий российских ВВС по выявлению украинской ПВО".

Бен Ходжес также отметил, что сбивание самолетов продемонстрировало, насколько важным является пункт контроля и управления своими истребителями. И когда Украина получит свои F-16, им нужно будет обеспечить управление ими во время выполнения операций.

"Результат этой ситуации является напоминанием для Украины, что когда они получат свои истребители F-16, речь не только об одном самолете. Украине придется придумать, как она будет обеспечивать командование и контроль этими F-16 (когда они их получат). Очевидно, что у них нет А-50 (с дальним радиолокационным обнаружением) или чего-то подобного, или системы АВАКС. А все-таки они должны будут как-то это обеспечить", - подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним

В конце декабря первая группа украинских пилотов завершила базовую и языковую подготовку и отправилась в Данию на обучение непосредственно управлять боевыми самолетами F-16, сообщили в Минобороны Украины. По данным ведомства, обучение инженеров и авиатехников, а также подготовка аэродромов и другой инфраструктуры в настоящее время продолжается.