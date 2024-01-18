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Украине нужен самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять своими F-16 - Ходжес

Украине нужен самолет с радаром дальней радиолокации, чтобы управлять своими F-16 - Ходжес

Киев • УНН

 • 56247 просмотра

Генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что россия не достигла превосходства в воздухе над Украиной, несмотря на 10 лет войны. Он высоко оценил талант украинских сил противовоздушной обороны, особо отметив недавние сбития значительного количества российских самолетов.

россии за 10 лет войны до сих пор не удалось достичь преимущества в воздухе над Украиной. Об этом заявил в интервью Голосу Америки бывший командующий Сухопутных сил США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. Он также считает, что сбитие этих самолетов продемонстрировало большой талант украинских Сил воздушной обороны, передает УНН.

Комментируя сбитие двух ценных российских самолетов недавно - А-50 с радаром дальнего радиолокационного обнаружения и судна по контролю и управлению Ил-22, Ходжес отметил: "Здесь есть три вещи. Во-первых, это напоминание, что россии до сих пор не удалось достичь превосходства в воздухе. Даже за 10 лет войны с огромными преимуществами они не смогли получить преимущество в воздухе ни над Украиной, ни над любой из оккупированных территорий. Это невероятный провал российских ВВС. Во-вторых, это отражает качество и возможности украинских ПВО. Они получили оборудование, им удается делать больше из того, что они получают, чем кто-либо когда-либо считал возможным. Я имею в виду, что это удивительный талант украинских вооруженных сил".

По мнению американского генерала в отставке, потеря россией этих самолетов - это значительные убытки, "поскольку это еще больше усложняет координацию действий российских ВВС по выявлению украинской ПВО".

Бен Ходжес также отметил, что сбивание самолетов продемонстрировало, насколько важным является пункт контроля и управления своими истребителями. И когда Украина получит свои F-16, им нужно будет обеспечить управление ими во время выполнения операций.

"Результат этой ситуации является напоминанием для Украины, что когда они получат свои истребители F-16, речь не только об одном самолете. Украине придется придумать, как она будет обеспечивать командование и контроль этими F-16 (когда они их получат). Очевидно, что у них нет А-50 (с дальним радиолокационным обнаружением) или чего-то подобного, или системы АВАКС. А все-таки они должны будут как-то это обеспечить", - подчеркнул Бен Ходжес.

Напомним

В конце декабря первая группа украинских пилотов завершила базовую и языковую подготовку и отправилась в Данию на обучение непосредственно управлять боевыми самолетами F-16, сообщили в Минобороны Украины. По данным ведомства, обучение инженеров и авиатехников, а также подготовка аэродромов и другой инфраструктуры в настоящее время продолжается.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война

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