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Ukrainegate: названо імена п'яти чиновників Трампа, яких хочуть допитати

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 вересня. УНН. Палата демократів визначила п'ять посадових осіб Держдепартаменту, яких вони мають намір допитати в умовах підвищеного контролю за діями президента Дональда Трампа щодо України, передає УНН з посиланням на The Hill.

Ukrainegate: названо імена п'яти чиновників Трампа, яких хочуть допитати

Демократи відправили список нинішніх і колишніх посадовців в листі держсекретареві США Майку Помпео в п'ятницю. У листі йдеться про те, що кожному з цих людей призначили час для бесіди з комітетами Палати представників в жовтні.

Законодавці направили окрему записку, повідомивши Помпео про повістку в суд через документи, що стосуються відносин адміністрації з Україною.

Серед чиновників, яких хочуть допитати демократи: колишній посол США в Україні Марі Йованович, колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер, заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент, радник державного департаменту Т. Ульріх Брехбюль і посол США в Європейському Союзі Гордон Сондленд.

Четверо з п'яти посадових осіб були згадані в скарзі інформатора, в якій Трамп звинувачується в здійсненні тиску на президента України Володимира Зеленського з метою проведення розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена для особистої вигоди.

Нагадаємо, раніше спеціальний посланник Держдепартаменту по Україні Курт Волкер, який потрапив під тиск президента США Дональда Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані, щоб знайти інформацію про демократів, подав у відставку.

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