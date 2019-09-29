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Ukrainegate: названо имена пяти чиновников Трампа, которых хотят допросить

Киев • УНН

 • 14412 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Палата демократов определила пять должностных лиц Госдепартамента, которых они намерены допросить в условиях повышенного контроля за действиями президента Дональда Трампа в отношении Украины, передаёт УНН со ссылкой на The Hill.

Ukrainegate: названо имена пяти чиновников Трампа, которых хотят допросить

Демократы отправили список нынешних и бывших должностных лиц в письме госсекретарю США Майку Помпео в пятницу. В письме говорится, что каждому из этих людей назначили время для беседы с комитетами Палаты представителей в октябре.

Законодатели направили отдельную записку, уведомив Помпео о повестке в суд из-за документов, касающихся отношений администрации с Украиной.

Среди чиновников, которых хотят допросить демократы: бывший посол США в Украине Мари Йованович, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, советник государственного департамента Т. Ульрих Брехбюль и посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд.

Четверо из пяти должностных лиц были упомянуты в жалобе информатора, в которой Трамп обвиняется в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью проведения расследования в отношении кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена для личной выгоды. 

Напомним, ранее специальный посланник Госдепартамента по Украине Курт Волкер, который попал под давление президента США Дональда Трампа и его адвоката Рудольфа Джулиани, чтобы найти информацию о демократах, подал в отставку.

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