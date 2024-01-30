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Україна ухвалила рішення для розширення експорту-імпорту електроенергії з Молдовою - регулятор

Україна ухвалила рішення для розширення експорту-імпорту електроенергії з Молдовою - регулятор

Київ • УНН

 • 30975 перегляди

НКРЕКП ухвалила рішення про розширення можливості експорту та імпорту електроенергії через міждержавний перетин Україна-Молдова

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення для розширення можливості експорту та імпорту електроенергії через міждержавний перетин Україна – Молдова, повідомили у вівторок у регуляторі, пише УНН.

Деталі

"НКРЕКП... погодила надані НЕК "Укренерго" правила розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна – Молдова, структуру розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину Україна – Молдова та порядок розподілу доходів від управління обмеженнями за міждержавним перетином Україна – Молдова", - ідеться у повідомленні.

Оператори системи передачі (ОСП) України та Молдови, як повідомляється, уклали договір та узгодили правила на впровадження спільного скоординованого розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж на українсько-молдавському кордоні на базі електронної аукціонної платформи НЕК "Укренерго".

Структура розподілу пропускної спроможності для аукціонів міждержавного перетину за напрямом Україна – Молдова, як вказано, буде на рівні: для річних аукціонів – 35%, для місячних аукціонів – 35%, для добових аукціонів – 30%.

НКРЕКП також погодила порядок розподілу доходів від управління обмеженнями, який був узгоджений операторами системи передачі України та Молдови, та визначений договором про розподіл міжзональної пропускної спроможності між торговими зонами НЕК "Укренерго" та ДП "Moldelectrica". Відповідно до умов договору передбачається, що дохід від управління обмеженнями за міждержавним перетином Україна – Молдова розподіляється між НЕК "Укренерго" та ДП "Moldelectrica" у співвідношенні 50% на 50%, вказали у регуляторі.

Ухвалені рішення дозволять розширити можливість проведення експортно-імпортних операцій з електричною енергією через міждержавний перетин Україна – Молдова, що, своєю чергою, позитивно вплине на забезпечення безпеки постачання електричної енергії та стабілізацію роботи об’єднаної енергосистеми України

- підсумували у НКРЕКП.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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