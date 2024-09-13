Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі - звіт ЦРУ
Київ • УНН
Україна має найвищий рівень смертності у світі - 18,6 смертей на 1000 осіб, згідно зі звітом ЦРУ. Литва та Сербія посідають друге і третє місця відповідно, а росія - на 9 місці.
Україна має найвищий рівень смертності у світі. В нашій країні на тисячу осіб припадає 18,6 смертей. Литва та Сербія посідають друге і третє місця відповідно. Про це свідчать дані зі звіту ЦРУ про рівень смертності у світі, передає УНН.
Деталі
Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні найвищий серед усіх країн світу. Він становить 18,6 смертей на 1000 осіб.
Друга за смертністю країна - Литва. У неї цей показник - 15,02 смертей на тисячу осіб.
На третьому місці Сербія, яка має смертність на рівні 14,9.
Найменший рівень смертності у Катарі - з показником 1,4 смерті на тисячу людей.
Варто зазначити, що росія у списку на 9 місці. У неї на тисячу осіб припадає 14 смертей.
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