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Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі - звіт ЦРУ

Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі - звіт ЦРУ

Київ • УНН

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Україна має найвищий рівень смертності у світі - 18,6 смертей на 1000 осіб, згідно зі звітом ЦРУ. Литва та Сербія посідають друге і третє місця відповідно, а росія - на 9 місці.

Україна має найвищий рівень смертності у світі. В нашій країні на тисячу осіб припадає 18,6 смертей. Литва та Сербія посідають друге і третє місця відповідно. Про це свідчать дані зі звіту ЦРУ про рівень смертності у світі, передає УНН

Деталі

Згідно зі звітом, рівень смертності в Україні найвищий серед усіх країн світу. Він становить 18,6 смертей на 1000 осіб.

Друга за смертністю країна - Литва. У неї цей показник - 15,02 смертей на тисячу осіб. 

На третьому місці Сербія, яка має смертність на рівні 14,9.

Найменший рівень смертності у Катарі - з показником 1,4 смерті на тисячу людей. 

Варто зазначити, що росія у списку на 9 місці. У неї на тисячу осіб припадає 14 смертей.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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