Украина стала страной с самым высоким уровнем смертности в мире - отчет ЦРУ

Украина имеет самый высокий уровень смертности в мире. В нашей стране на тысячу человек приходится 18,6 смертей. Литва и Сербия занимают второе и третье места соответственно. Об этом свидетельствуют данные из отчета ЦРУ об уровне смертности в мире, передает УНН.

Детали

Согласно отчету, уровень смертности в Украине самый высокий среди всех стран мира. Он составляет 18,6 смертей на 1000 человек.

Вторая по смертности страна - Литва. У нее этот показатель - 15,02 смертей на тысячу человек.

На третьем месте Сербия, которая имеет смертность на уровне 14,9.

Наименьший уровень смертности в Катаре - с показателем 1,4 смерти на тысячу человек.

Стоит отметить, что россия в списке на 9 месте. У нее на тысячу человек приходится 14 смертей.

Серпень став другим після липня за кількістю жертв серед населення Україні в 2024 році - ООН