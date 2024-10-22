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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро

Київ • УНН

 • 106036 перегляди

Україна та Франція уклали угоду про грант у 200 млн євро для відновлення інфраструктури. Кошти спрямують на проєкти в сферах охорони здоров'я, енергетики, водопостачання та інших галузях.

Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро

Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро для відновлення інфраструктури. Про це повідомляє Перший віце-прем'єр-міністр України Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

Цей крок спрямований на посилення співпраці для економічного відновлення України, зокрема в сферах охорони здоров'я, енергетики, водопостачання, розмінування, цифрових технологій, інфраструктури, сільського господарства, переробки відходів та житлового будівництва.

Угоду підписали представники України разом із послом Франції в Україні Гаелем Вейсьєром. Це продовження домовленостей, досягнутих у червні в присутності президентів Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона.

Загалом, до половини суми гранту може бути використано для закупівлі українських товарів і послуг, решта — для французьких. Французька сторона визначить порядок та проєкти, що отримають фінансування.

Крім цього, у травні було досягнуто домовленостей щодо розширення мандату групи AFD (Agence Française de Développement) для роботи в Україні. Відкриття представництв французьких організацій сприятиме наданню фінансової підтримки у вигляді позик, грантів і гарантій.

Україна та Франція відновлять співробітництво у ядерній енергетиці08.06.24, 01:11 • 22994 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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