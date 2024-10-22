Украина и Франция подписали грантовый договор на 200 млн евро для восстановления инфраструктуры. Об этом сообщает Первый вице-премьер-министр Украины Министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

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Этот шаг направлен на усиление сотрудничества для экономического восстановления Украины, в частности в сферах здравоохранения, энергетики, водоснабжения, разминирования, цифровых технологий, инфраструктуры, сельского хозяйства, переработки отходов и жилищного строительства.

Соглашение подписали представители Украины вместе с послом Франции в Украине Гаэлем Вейсьером. Это продолжение договоренностей, достигнутых в июне в присутствии президентов Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

В общем, до половины суммы гранта может быть использовано для закупки украинских товаров и услуг, остальные - для французских. Французская сторона определит порядок и проекты, которые получат финансирование.

Кроме этого, в мае была достигнута договоренность о расширении мандата группы AFD (Agence Française de Développement) для работы в Украине. Открытие представительств французских организаций будет способствовать предоставлению финансовой поддержки в виде займов, грантов и гарантий.

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