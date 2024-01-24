Україна допомогла Польщі з надлишком електроенергії, через бойові дії пошкоджено підземний газопровід - Міненерго

В Україні дефіциту електроенергії немає, на запит Польщі українська енергосистема надавала допомогу польській - забирала надлишки електроенергії. У Харківській області є відключення газу, адже у результаті бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску, а також пошкоджено підземний газопровід з подальшим горінням. Про це повідомили у Міненерго у середу, пише УНН.

Генерація і споживання

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі не фіксується. Учора ввечері у Польщі виник надлишок електроенергії, який на запит польського оператора системи передачі забрала Україна, загальний обсяг переданої електроенергії склав 1600 МВт-год", - вказали у міністерстві.

Як зазначається, потреби споживачів покриває власна генерація, також планується імпорт електроенергії.

Також повідомляється, що в аварійний ремонт виведено дві одиниці генеруючого обладнання. "Водночас у резерві блок ТЕС, який буде задіяно за потреби. Система збалансована", - зазначили у відомстві.

Однак зауважили, що дуже важливим є зменшення навантаження на енергосистему у пікові години споживання (з 10:00 до 12:00 та з 17:00 до 19:00). Міненерго закликає споживати електроенергію відповідально.

"Ситуація контрольована. Стабілізаційні графіки відключень не застосовуються", - додали у міністерстві.

Наслідки обстрілів

"У результаті бойових дій пошкоджено газопроводи високого та середнього тиску на Харківщині, у двох населених пунктах було припинено газопостачання. Також пошкоджено підземний газопровід з подальшим горінням", - зазначили у Міненерго.

Внаслідок обстрілів, як вказано, пошкоджено три приватних будинки в місті Харків, їх було відключено від подачі газу, також задля безпеки тимчасово перекрито газ для ще 21 приватному будинку.

Стан мереж

Через технічні причини вимикалась ПЛ 330 кВ НЕК "Укренерго" на Львівщині, знеструмлень не було, лінія включена в роботу.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,62 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - зазначили у Міненерго.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 5712 МВт-год. Експорту не передбачається, повідомили у відомстві.